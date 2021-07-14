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مرصد مكافحة التبغ: المصريون يدخنون أكثر من 80 مليار سيجارة سنويًا

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مرصد مكافحة التبغ: المصريون يدخنون أكثر من 80 مليار سيجارة سنويًا مرصد مكافحة التبغ: المصريون يدخنون أكثر من 80 مليار سيجارة سنويًا

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قال الدكتور عصام المغازي، مدير مرصد لمكافحة التبغ، إن مكافحة التدخين لها وسائل عديدة، من ضمنها الرفع المتكرر لأسعار السجائر، لأن ذلك يعقبها انخفاض من الاستهلاك.

وأضاف الدكتور عصام المغازي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن المصريين يستهلكون أكثر من 80 مليار سيجارة سنوياً، بجانب استهلاك المعسل والبايب، وهذا له مردود صحي واقتصادي خطير.

وأوضح أن القانون يحظر منع الإعلان المباشر وغير المباشر عن منتجات التبغ، وهذا نراه في السوشيال ميديا ومحطات البنزين والمولات التجارية.

وأشار مدير مرصد مصر لمكافحة التبغ، إلى أن شركات التبغ تحقق مكاسب اقتصادية ولكنها وهمية.

المصرى اليوم

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