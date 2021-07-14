بيان مهم من القيادة العامة لـ الجيش الليبي

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أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، عن دعوتها لـ المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة إلى الالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت «نأمل أن تصل جلسة مجلس الأمن المقررة غدا إلى رؤية موحدة تدعم الاستقرار في ليبيا، وندعو مجلس الأمن إلى وضع رؤية واضحة تفرض نزاهة العملية الانتخابية القادمة، كما ندعو إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ونرفض أي طرح انتقائي من أي طرف داخل أو خارج البلاد لاستثناء خروج أي قوة أجنبية من ليبيا بدعوى وجود اتفاقية غير شرعية أبرمتها السلطة السابقة».

كما شددت القيادة العامة للجيش الليبي على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والالتزام بموعد الانتخابات في ليبيا. والتمسك بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ونرفض أي تصرف يؤثر على عملها.

وأكدت على التمسك بمسار السلام مع ضرورة مكافحة الإرهاب خاصة في الجنوب الغربي للبلاد. وبعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ونرفض أي تصرف يؤثر على عملها.