رئاسة مدينة دسوق تشن حملة نظافة استعدادًا لعيد الأضحى

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بدأت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق ‏‏ تكثيف جهود جهاز النظافة بأحياء مدينة دسوق‏‏‏‏ في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك‏‏‏ بشوارع المدينة والمداخل والمخارج ورفع كفاءة الحدائق العامة وغسيل الأرصفة وتهذيب الأشجار، والقيام بحملة نظافة لرفع ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء من خلال ورديات العمل الثلاثة ومتابعة أعمال النظافة الدورية، للتأكد من رفع تراكمات القمامة بالشوارع، والحفاظ على مستوى النظافة، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيًا.

وبحسب بيان، الأربعاء، يأتي ذلك تحت إشراف نواب رئيس مدينة دسوق أحمد عيسى، محاسب أحمد سلطان، بحضور رئيس حي جنوب وليد فاروق، رئيس شمال اشرف داود وفريق العمل المعاون، ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين.