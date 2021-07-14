على أنغام "أنا مش عارفني".. أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان

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مازالت حرب السخرية، قائمة بين الفنان أحمد الفيشاوي، والفنان محمد رمضان، حيث نشر الفيشاوي مقطع فيديو لرمضان يسخر منه على طريقته الخاصة به، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وظهر رمضان في الفيديو وهو يسبح في حمام السباحة الخاص به، ممسكا بكوب فضي عليه صورته، على أنغام أغنية عبدالباسط حمودة «أنا مش عارفني».

يذكر أن الفيشاوي هاجم في وقت سابق محمد رمضان عندما نشر الأخير مقطعًا من أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «الدبابة» عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلا :«مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة»، بعد أن طرح الأخير أغنية «نمبر 2» ردا على أغنية رمضان «نمبر 1».