انطلاق برنامج تطوير التنافسية بين المدارس الابتدائية في أسوان

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نظّمت إدارة التعليم الابتدائي، بمديرية التربية والتعليم بأسوان، برئاسة محمود عبيد، وإشراف عبدالكريم لطفي، مدير عام التعليم العام، برنامجاً تدريبياً بعنوان (خطة إجرائية لتنفيذ تطوير التنافسية بين المدارس الابتدائية بمحافظة أسوان )، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم بتحسين جودة التعليم، وتطبيق البرامج الحديثة في فنون الإدارة، تحت رعاية خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وبحسب بيان، الأربعاء، بدأت فعاليات اليوم الأول للتدريب اليوم بمكتبة مدرسة عبدالمحسن طاهر رزق الابتدائية، بحضور نخبة من مديري المدارس الابتدائية وبعض موجهى الصفوف الأولى من إدارات أسوان الخمس، ويستمر التدريب لمدة 3 أيام حتي الخميس 15 يوليو، بهدف إعداد كوادر تدريبية قادرة على نقل هذا التدريب لجميع مديرى المدارس الابتدائية بجميع الادارات التعليمية.