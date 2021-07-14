خبير اقتصادي: انهيار كبير جدا في سعر البيتكوين.. ولن تكون بديلا للعملة الواقعية

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قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن اليورو الرقمي ليس لها علاقة بالعملة المشفرة، موضحا أن إصدار الكيان الحكومي عندما يطلق عملة رقمية تختلف كثيرا عن العملات المشفرة.

وأضاف محمد نجم، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن العملات المشفرة تخضع للتداول، والعرض والطلب، وليس له أي قواعد، مؤكدا أن الدولة لا تدعمها.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك انهيار كبير جدا في سعر البيتكوين من 65 ألف دولار لـ 35 ألف دولار، ولن تكون بديلاً عن العملة الواقعية.

وأشار إلى أن جزء من الاقتصاد الرقمي بأن يكون لدينا عملة رقمية لسهولة التداول، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من الشركات التي بدأت قبول المعاملات بالعملات المشفرة مثل بيتكوين، ولكن الخوف الأكبر أن تعتمد الدول الكبرى التعامل بالعملات المشفرة.

وتابع: لابد أن يكون هناك تواصل بين الحكومات والقطاع الخاص للتصدي للعملات المشفرة ومكافحتها، ويجب أن يتم منع تداول العملة المشفرة من خلال الجهود الأمنية والتكنولوجية