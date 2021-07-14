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أحمد موسى: قرار الرئيس في 2016 أنقذ من الخراب ()

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أحمد موسى: قرار الرئيس السيسي في 2016 أنقذ مصر من الخراب (فيديو) أحمد موسى: قرار الرئيس في 2016 أنقذ من الخراب ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تكلفة مشروعات الكهرباء ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، تصل إلى 70 مليار جنيه تقريبا.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «سيتم رصف كل الطرق في القرى والتوابع، ضمن مبادرة حياة كريمة.. والمبادرة تتضمن إنشاء وحدات صحية متكاملة بالقرى وإعادة بناء المدارس».

وأضاف: «مش هيبقى ناقصك حاجة في القرى بعد المبادرة.. ما يحدث في القرى الآن، لم يمكن يخطر في خيال أي مواطن».

وأكمل: «إذا لم يتخذ الرئيس قرار الإصلاح الاقتصادي عام 2016، البلد كانت هتبقى خراب»، مؤكدا أن مبادرة «حياة كريمة» توفر ملايين فرص العمل، وتدعم الصناعة المصرية.

المصرى اليوم

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