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العبيد يشارك النصر التدريب الأول .. وعبد الغني يلتحق بالبعثة

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العبيد يشارك النصر التدريب الأول .. وعبد الغني يلتحق بالبعثة

التحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبد الرحمن العبيد ،اليوم الثلاثاء، ببعثة فريقه في معسكر بلغاريا.


كما التحق بالبعثة النصراوية حسين عبد الغني المدير التنفيذي للنادي، بعد أن وصل الفريق السبت إلى بلغاريا مقر المعسكر الخارجي.
وأشرف على الحصة التدريبية للفريق الأصفر مدرب الفريق البرازيلي مانو مينيزيس، حيث تركزت التمارين على رفع المعدل اللياقي، وعدد من الجمل التكتيكية.
ويمتد معسكر الفريق في بلغاريا حتى الثاني من أغسطس المقبل، ويخوض خلاله 4 مباريات تجريبية.

العبيد يشارك النصر التدريب الأول .. وعبد الغني يلتحق بالبعثة

العبيد يشارك النصر التدريب الأول .. وعبد الغني يلتحق بالبعثة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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