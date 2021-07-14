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الموت يغيب التسعينى "علي بن علقمة" متأثرًا بكورونا

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كان مضيافًا لأهل قريته في جبل ضرم بتهامة بلسمر

الموت يغيب التسعينى

غيب الموت المواطن علي بن محمد بن علقمة الأسمري 90 عامًا متأثرًا بإصابته بكورونا والذي يسكن في قرية الرهوة إحدى قرى جبل ضرم بتهامة بلسمر وبلحمر 30 كم شمال شرق محايل عسير عاش هذا الرجل حياته في هذه القرية فاتحًا منزله للضيافة لكل من يقصده عند صعود الجبل وعند النزول ويقدم لضيوفه أشهى المأكولات الجنوبية ليلاً ونهاراً تميز ابن علقمة بروح الفكاهة والمرح وخصوصًا عند استقباله الضيوف فهو صاحب ابتسامة لا تُنسى وترحيب لكل من زار جبل ضرم من يعرف ومن لا يعرف مضيافًا للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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