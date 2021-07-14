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رئيس «القومي للطفولة والأمومة»: المجلس شريكًا أساسيًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

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رئيس «القومي للطفولة والأمومة»: المجلس شريكًا أساسيًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية رئيس «القومي للطفولة والأمومة»: المجلس شريكًا أساسيًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

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قالت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس يعد شريكًا أساسيًا وداعمًا لقضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة فيما يخص الأطفال غير المصحوبين وغير المستدل على أسرهم.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها، الأربعاء، على هامش إفتتاح مؤتمر«الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط»، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية ويستمر لمدة يومين. وتشهد جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.

ولفتت إلى أن المجلس يقوم بدوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال عدة محاور؛ هي: التوعية بالمخاطر، والعمل على العودة الطوعية للأطفال الراغبين في العودة، وتحسين البيئة الداخلية في أماكن تصدير الهجرة غير الشرعية للأطفال.

شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية والسفيرة نائلة جبر. كما وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة للمؤتمر في رسالة مسجلة.

المصرى اليوم

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