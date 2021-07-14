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أحمد موسى: يشهد غدا احتفالية كبرى بحضور آلاف المواطنين ()

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أحمد موسى: السيسي يشهد غدا احتفالية كبرى بحضور آلاف المواطنين (فيديو) أحمد موسى: يشهد غدا احتفالية كبرى بحضور آلاف المواطنين ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري لا سيما المواطنون في القرى والنجوع كانت كل أمانيهم وصول التيار الكهربائي والصرف الصحي ورصف الطرق قبل 10 سنوات.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الأربعاء: «أنا ابن قرية وكانت كل أمانينا قبل 10 سنوات رصف الطرق ووصول الكهرباء والمياه وإنشاء مدارس ووسائل مواصلات جيدة.. لم يكن لدينا طموح أكثر من ذلك».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح اتخذ قرارا شجاعا في يناير 2019 ونجح في توفير الوقود والسلع والمياه التي أصبح الحديث عن عدم توفرها من الماضي من خلال مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح أن كانت من أكبر الدول في عدد مرضى فيروس سي واليوم تم القضاء عليه، لافتا إلى أنه تم أيضا القضاء على قوائم الانتظار بعدما كان يُعالج 10 آلاف مواطن كل عام أصبح حاليا يُعالج 10 آلاف مواطن كل شهر: «الدولة بتدرس مش بتاخد قرارات عشوائية».

ولفت إلى أن غدا الخميس مصر تشهد احتفالية كبرى بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي و«الآلاف من المواطنين» تتعلق بانطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المصرى اليوم

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