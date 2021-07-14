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محافظ سوهاج: 25 مجزرًا جاهزة لذبح الأضاحي مجانًا اعتبارًا من الغد

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محافظ سوهاج: 25 مجزرًا جاهزة لذبح الأضاحي مجانًا اعتبارًا من الغد محافظ سوهاج: 25 مجزرًا جاهزة لذبح الأضاحي مجانًا اعتبارًا من الغد

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شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بإحكام الرقابة ومنع الذبح خارج المجازر المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين لتلك التعليمات، وذلك حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هناك 25 مجزر بنطاق المحافظة جاهزة للعمل على مدار 24 ساعة إبتداء من الغد وذبح الأضاحي بالمجان، موجها بالتنسيق بين الطب البيطري، والتموين، ومباحث ، والصحة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، لتكثيف الحملات ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر، ورصد أي حالات للذبح خارج المجازر على أن يتم وقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد.

المصرى اليوم

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