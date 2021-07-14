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براءة «المصري اليوم» من سب «قاضي فيديوهات الرقص»

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براءة «المصري اليوم» من سب «قاضي فيديوهات الرقص» براءة «المصري اليوم» من سب «قاضي فيديوهات الرقص»

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قضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، الأربعاء، ببراءة جريدة "المصري اليوم" وألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمها 5000 جنيه في الدعوي التي أقامها قاضي مجلس الدولة السابق ماجد منجد عبدالعزيز منجد، وادعي فيها قيام الجريدة بسبه وقذفه عن طريق النشر في الواقعة التي عرفت إعلامياً بـ«قاضي فيديوهات الرقص»، وترافع عن الجريدة فيها سيد عامر المحامي.

كان القاضي المدعي قد أقام جنحة مباشرة ضد «المصري اليوم» بعدما كشفت الجريدة عن تداول له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه يرقص ويتمايل داخل أحد الأماكن العامة، ليقرر مجلس الدولة بعدها فتح التحقيق مع القاضي وتكشف التحقيقات عن العديد من المخالفات الوظيفية والسلوكية التي تمس هيبته ووظيفته القضائية.

وانتهت تحقيقات التفتيش القضائي بمجلس الدولة إلى إحالة القاضي المدعي إلى مجلس تأديب القضاة، ليقدم القاضي استقالته من مجلس الدولة قبل صدور حكم مجلس التأديب وينهي عمله القضائي.

المصرى اليوم

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