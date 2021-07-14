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فور انتهائها من مسلسل عن التبني.. مؤلفة «ليه لا 2» تتبنى طفلا

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كشفت السيناريست غادة عبدالعال، مؤلفة مسلسل «ليه لا 2» عن تبنيها لطفل يدعى آدم، حيث نشرت صورة تجمع يدها بيد الطفل تزامنًا مع انتهاء أحداث مسلسلها الذي يدور حول قضية تبني الأطفال.

ونشرت غادة عبدالعال صورة يظهر من خلالها يد الطفل ويدها عبر «فيس بوك» قائلا :«٤سنين تفكير، سنة ونص ورق حكومي، و4 شهور بحث في أنحاء الجمهورية، لحد ما لقينا بعض».

مسلسل «ليه لا 2» تدور أحداثه حول ندى فتاة تبلغ من العمر الـ37 سنة، دكتورة ، تعيش وحدها في منزل أهلها بأحد الأحياء الراقية، بعد وفاة والديها وسفر أخيها الوحيد إلى بلاد الخليج. من حين لآخر تذهب قريتها الريفية، لتُخدم أهلها من واقع عملها كطبيبة، ومع جريان الأحداث، تُقرر تلك الفتاة الهادئة، الوحيدة، العزباء، التي تحمل قلب أم، أن تكفل طفلاً.

«مسلسل ليه لأ 2» بطولة الفنانة منة شلبى وأحمد حاتم وسارة عبدالرحمن بدأ عرضه من حوالى أسبوعين، وسرعان ما أحدث ضجة واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم الجمهور كالعادة، بين مؤيد ومعارض، وانفتح نقاش واسع على مدار الأيام الماضية، حول قضيتى الكفالة والتبني.

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