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أول خط أزياء إيطالي.. تامر حسني الراعي الرسمي لزي المنتحب المصري في طوكيو 2021

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أول خط أزياء إيطالي.. تامر حسني الراعي الرسمي لزي المنتحب المصري في طوكيو 2021 أول خط أزياء إيطالي.. تامر حسني الراعي الرسمي لزي المنتحب المصري في طوكيو 2021

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شارك الفنان تامر حسني جمهوره من كواليس مؤتمر اللجنة الأولمبية، أثناء إطلاقه أول خط أزياء إيطالي له، معربًا عن سعادته لاختياره الراعي الرئيسي للزي الرسمي للمنتخب المصري بالبعثة الاولمبيه المصرية بطوكيو 2021.

وكتب تامر حسني عبر «إنستجرام» قائلا: «أمس والحمدلله تم إطلاق أول خط أزياء إيطالي لي في حياتي باسم BERROCCI، وأصبحت الراعي الرئيسي للزي الرسمي لأبطال والبعثه الأُولمبية المصرية طوكيو 2021 بأكملها».

وأضاف: «شكراً للمهندس هشام حطب على هذه الثقة الغالية وشكرًا معالي وزير الشباب والرياضة د/ أشرف صبحي، كلامك غالي أوي على قلبي، وعمري ما هتأخر عن أي شيء يخص شباب مصر وأبطال مصر».

وعقدت أمس الثلاثاء، اللجنة الأولمبية المصرية، مؤتمرًا صحفيا، وذلك للكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة، والإعلان عن الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية طوكيو ٢٠٢١، كانت المفاجأه إعلان المتحدث الرسمي للمؤتمر أن صاحب العلامة التجارية والراعي الرسمي لزي البعثة هو الفنان تامر حسني.

واستقبل الفنان تامر حسني، فور دخوله القاعة من قبل جميع المتواجدين بحفاوة شديدة، حيث قام بالقاء كلمة قصيرة ليعبر عن سعادته البالغة باطلاق أول خط إنتاج أزياء له، وعن شرفه وفخره أن يكون هذا الزي هو الزي الرسمي للبعثة الأولمبية المصرية في طوكيو 2021.

وأكد تامر، على حرصه الشديد على متابعة كافة تفاصيل الإنتاج بنفسه، وأن تكون جودة القماش من أعلى وأفضل الخامات الإيطالية في العالم، كي تظهر البعثة المصرية في أفضل شكل وصورة، كما تمنى الفوز لأبطال مصر وتحقيق ميداليات وأرقام قياسية.

من جانبه ألقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كلمته التي أعرب من خلالها عن تقديره لاجهزة الدولة للدور الفعال للفنان تامر حسني دائماً في المناسبات القوميه، ثم بعد ذلك حضر تامر حفل عشاء مع الدكتور أشرف صبحي، والدكتور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وسفير اليابان في مصر، وأبطال مصر الأولمبيين.

المصرى اليوم

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