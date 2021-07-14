أخبار عاجلة

بريطانيا ترجّح تورُّط إيران في شنّ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية -
وزارة الرياضة : 6 أندية من دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية -
" السديس " يدعو لترقب المفاجأة الكبرى في تاريخ "رئاسة الحرمين الشريفين" -
حساب "جمعية أجياد" في تويتر يحقق أكثر من مليون ظهور خلال شهر "يوليو" -
الولايات المتحدة تتعهد بـ«الرد المناسب» على استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية -
رعاية رمضان مقابل حوافز أفشة.. الأهلي يتقدم بمقترح مالي لـ«بيراميدز» -
عالم أزهري: الإحسان صفة من صفات الله عز وجل -
ضبط 66 مخالفة تموينية في المنيا -
20 % نتيجة فحص تظلمات الشهادة الإعدادية في المنيا -
«تيار المستقبل» اللبناني يدعو للابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات وتأزيم الأمور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

وادي دجلة يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 وديًا

Print
وادي دجلة يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 وديًا وادي دجلة يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 وديًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل فريق وادي دجلة بقيادة عبدالباقي جمال، وديا مع نظيره طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى، بهدف لكل فريق، وذلك استعدادا لاستئناف الدوري العام، والذى يستهله دجلة بمواجهة قوية أمام الأهلى في الثاني من أغسطس المقبل.

وطالب عبدالباقى جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة، من الجهاز الإدارى للفريق بقيادة أيمن كوارشى تجهيز 4 مباريات ودية لخوضها في الفترة الطويلة التي تسبق مواجهة الأهلى مطلع الشهر المقبل، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، والذي يتطلع فيه دجلة لاستعادة التوازن والابتعاد عن منطقة الخطر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المالية» يشرح مفهوم الضريبة على الأرباح الرأسمالية

«المالية» يشرح مفهوم الضريبة على الأرباح الرأسمالية

إحالة مواطنين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بالقليوبية إلى النيابة العامة (التفاصيل)

إحالة مواطنين تقدموا للتصالح في مخالفات البناء بالقليوبية إلى النيابة العامة (التفاصيل)

لقتلهم اثنين بسبب خلافات عائلية.. إحالة 8 متهمين بنجع حمادي إلى المفتي

لقتلهم اثنين بسبب خلافات عائلية.. إحالة 8 متهمين بنجع حمادي إلى المفتي

أرسنال يتعرض لضربة مزدوجة قبل بداية البريميرليج

أرسنال يتعرض لضربة مزدوجة قبل بداية البريميرليج