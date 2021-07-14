وادي دجلة يتعادل مع طلائع الجيش 1-1 وديًا

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تعادل فريق وادي دجلة بقيادة عبدالباقي جمال، وديا مع نظيره طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى، بهدف لكل فريق، وذلك استعدادا لاستئناف الدوري العام، والذى يستهله دجلة بمواجهة قوية أمام الأهلى في الثاني من أغسطس المقبل.

وطالب عبدالباقى جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة، من الجهاز الإدارى للفريق بقيادة أيمن كوارشى تجهيز 4 مباريات ودية لخوضها في الفترة الطويلة التي تسبق مواجهة الأهلى مطلع الشهر المقبل، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، والذي يتطلع فيه دجلة لاستعادة التوازن والابتعاد عن منطقة الخطر.