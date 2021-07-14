مصطفى محمد يظهر بقميص جالاتا سراي الجديد ويغازل الجماهير باللغة التركية (صور)

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حرص الدولي المصري مصطفى محمد نجم هجوم فريق جالاتا سراي التركي المعار من نادي الزمالك على الظهور بقميص فريقه الجديد ووجه رسالة لجماهير الفريق باللغة التركية.

ونشر مصطفى محمد صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بقميص فريق جالاتا سراي الذي سيرتديه الموسم المقبل، ووجه رسالة لجماهير فريقه باللغة التركية قائلًا: "لا أطيق الانتظار لتسجيل الأهداف والفوز بالبطولات بقميص جالاتا سراي ذي الأربع نجوم في الموسم الجديد".

وشهدت قائمة فريق جالاتا سراي التركي، التى خاضت مباراة ودية أمام فريق أوليمبياكوس اليوناني المحترف بصفوفه أحمد حسن كوكا، تواجد مصطفى محمد لاعب الفريق التركي، والمعار من فريق الزمالك.

وتماثل مصطفى محمد للشفاء من إصابته في كاحل القدم، وهى الإصابة التى أبعدته عن الوديات الأخيرة للفريق التركي، لكنه أصبح جاهزا فى الوقت الحالى، ومن المتوقع أن يشارك فى جزء من المباراة الودية أمام أوليمبياكوس.

ويغيب مصطفى محمد عن منتخب مصر الأوليمبي الذى سيشارك فى أوليمبياد طوكيو، بسبب خوض فريق جالاتا سراي مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا أمام إيندهوفن الهولندي.