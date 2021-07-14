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استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، في مقر إقامة الأهلي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وحرص السفير المصري بالمغرب على زيارة بعثة الأهلي في مقر إقامتها للترحيب بها، وكانت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وصلت إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس، بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15 دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا «الدار البيضاء» بالمغرب.