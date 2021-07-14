أخبار عاجلة

بريطانيا ترجّح تورُّط إيران في شنّ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية -
وزارة الرياضة : 6 أندية من دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية -
" السديس " يدعو لترقب المفاجأة الكبرى في تاريخ "رئاسة الحرمين الشريفين" -
حساب "جمعية أجياد" في تويتر يحقق أكثر من مليون ظهور خلال شهر "يوليو" -
الولايات المتحدة تتعهد بـ«الرد المناسب» على استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية -
رعاية رمضان مقابل حوافز أفشة.. الأهلي يتقدم بمقترح مالي لـ«بيراميدز» -
عالم أزهري: الإحسان صفة من صفات الله عز وجل -
ضبط 66 مخالفة تموينية في المنيا -
20 % نتيجة فحص تظلمات الشهادة الإعدادية في المنيا -
«تيار المستقبل» اللبناني يدعو للابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات وتأزيم الأمور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الخطيب يستقبل سفير في المغرب

Print
الخطيب يستقبل سفير مصر في المغرب الخطيب يستقبل سفير في المغرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أشرف إبراهيم سفير بالمغرب، في مقر إقامة الأهلي في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وحرص السفير المصري بالمغرب على زيارة بعثة الأهلي في مقر إقامتها للترحيب بها، وكانت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وصلت إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس، بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15 دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا «الدار البيضاء» بالمغرب.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمليات تصنيع المعدات لأول محطة مصرية للطاقة النووية تنطلق في روسيا

عمليات تصنيع المعدات لأول محطة مصرية للطاقة النووية تنطلق في روسيا

مصر : إحالة اردنيين للمحكمة في أكبر قضية اتجار بالبشر

مصر : إحالة اردنيين للمحكمة في أكبر قضية اتجار بالبشر

مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)

حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)