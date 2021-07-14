عبد الحفيظ وعدلي يعاينان ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

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حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، على معاينة ملعب تدريب الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا.

وعاين عبد الحفيظ وعدلي ملعب «كهرماء»، الذي يتدرب عليه الفريق اليوم وغدًا، استعدادًا لمباراة النهائي الإفريقي.

وخاض الأهلي المران في التاسعة من مساء اليوم ، وكذلك غداً " الخميس" بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، وهو نفس موعد مباراة النهائي الإفريقي التي تقام يوم السبت المقبل باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.