★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اصدر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك فرمانا بعدم التفريط فى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق، وطلب رسميا استمراره مع القلعة البيضاء وعدم رحيله خلال الفترة المقبلة، ورفض المدرب الفرنسي فكرة رحيل صانع ألعاب الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما تلقى اللاعب اكثر من عرض خلال الفترة الماضية للرحيل عن نادى الزمالك.

ويمتلك اللاعب عرضين من اندية الدوري السعودي، حيث طلب ناديي الحزم والتعاون التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وهو الأمر الذى ألمح إليه نادر شوقي، وكيل اللاعبين منذ ايام، عن وجود عروض سعودية ليوسف اوباما.

ورفض كارتيرون، مناقشة الأمر وتمسك بإستمرار أوباما خلال الموسم المقبل، نظرا لأهمية اللاعب فى تشكيلة الفريق، خصوصا فى ظل النقص الشديد فى مركز صانع الألعاب بالفريق الذى لا يتواجد به إلا يوسف اوباما ومؤخرا بدأ شيكابالا يشارك فى هذا المركز.

الجدير بالذكر ان باتريس كارتيرون طلب تدعيم مركز صانع الالعاب من إدارة الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.