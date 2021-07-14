موسيماني يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لخوض أول مران بالمغرب

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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد أول محاضرة للاعبي الفريق في المغرب، استعداداً لخوض مباراة نهائي إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وعقد موسيماني محاضرة مع لاعبي الأهلي بمقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، قبل التحرك إلى ملعب «كهرماء» لخوض أول مران بالمغرب قبل النهائي الإفريقي المرتقب.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى المغرب مساء أمس لمواجهة فريق كايزر تشيفز في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت المباراة على ملعب «كهرماء» الذي يبتعد عن فندق إقامة الأهلي نحو 30 دقيقة.