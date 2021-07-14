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موسيماني يشرح للاعبي الاهلي نقاط القوة و الضعف فى كايزر تشيفز

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موسيماني يشرح للاعبي الاهلي نقاط القوة و الضعف فى كايزر تشيفز موسيماني يشرح للاعبي الاهلي نقاط القوة و الضعف فى كايزر تشيفز

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عقد بيتسو موسيماني ، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي محاضرة مع اللاعبين بمقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب «كهرماء» لخوض أول مران بالمغرب قبل النهائي الإفريقي المرتقب.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى المغرب مساء أمس لمواجهة فريق كايزر تشيفز في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت المباراة على ملعب «كهرماء» الذي يبتعد عن فندق إقامة الأهلي نحو 30 دقيقة.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب 28 لاعبًا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

المصرى اليوم

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