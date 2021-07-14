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"إعلام" تطلق تطوير شعارها الجديد وتستعد لتنفيذ مبادرة المركز الموحد للقطاع غير الربحي

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"إعلام" تطلق تطوير شعارها الجديد وتستعد لتنفيذ مبادرة المركز الموحد للقطاع غير الربحي "إعلام" تطلق تطوير شعارها الجديد وتستعد لتنفيذ مبادرة المركز الموحد للقطاع غير الربحي
أبقت فيه على الهوية البصرية التي سبق اعتمادها مع إيضاح أكبر للاسم المختصر

أطلقت جمعية الإعلاميين السعوديين (إعلام) تطوير شعارها الجديد الذي أبقت فيه على الهوية البصرية التي سبق اعتمادها مع إيضاح أكبر للاسم المختصر الجديد (إعلام) والذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التي عقدت قبل فترة وحظي بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ـ وكالة تنمية المجتمع ـ وإدارة الجمعيات الإعلامية بوزارة الإعلام الجهة المشرفة فنيًا على الجمعية وتم تعديل شهادة التسجيل واللائحة الأساسية بالمسمى والمختصر الجديد.

وتعمل "إعلام" حاليًا على استكمال إجراءات تنفيذ مبادرة المركز الإعلامي الموحد للقطاع غير الربحي بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وبمباركة وكالة تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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