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«ريش» أول فيلم مصري يفوز بجائزة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي

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«ريش» أول فيلم مصري يفوز بجائزة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي «ريش» أول فيلم مصري يفوز بجائزة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي

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فاز الفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزهيري، على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان «كان».

ويعد «ريش» أول فيلم روائي طويل للمخرج الزهيري، الذي قدم عددا من الأفلام القصيرة والإعلانات.

ويشهد فيلم «ريش» تعاونا إنتاجيا بين عدد من الدول هي ومصر وفرنسا وهولندا واليونان.

فيلم «ريش» من إخراج عمر الزهيري وشارك في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عامر، وتدور أحداثه حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.

المصرى اليوم

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