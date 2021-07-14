أخبار عاجلة

لبنان.. ميقاتي يلتقي عون ويعلن أن مهلة تشكيل الحكومة ليست مفتوحة -
"الهلال" على بُعد خطوة واحدة من "ماتيوس بيريرا" -
هيئة الصحفيين بمكة توقِّع شراكة مع "إكسكلوسيف" لمنح أعضائها بطاقة التميُّز -
مختصون: آثار إيجابية على الطلاب لقرار عودتهم للدراسة حضوريًّا -
بريطانيا تحقق في حادث خطف محتمل لسفينة قبالة الإمارات -
"مكافحة المخدرات" تطيح بـ 6 مقيمين روجوا 163,391 قرصاً مخدراً و4 كلجم من "الشبو" بالرياض -
الخارجية الإيرانية: التقارير عن وقوع حوادث أمنية لسفن بالخليج مثيرة للريبة -
مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية وإطالات للاعبين -
مران الزمالك.. فيرناندو يقود فقرة بدنية للاعبين -
مران الزمالك.. محمود علاء يشارك في التدريبات الجماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مرتبات تصل لـ111 ألف دولار سنويا.. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة

Print
مرتبات تصل لـ111 ألف دولار سنويا.. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة مرتبات تصل لـ111 ألف دولار سنويا.. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قي القطاع العام والخاص.

وقد نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها عن طلبها بعض الوظائف الخالية لديها، ننشر تفاصيها ورابط التقديم كما يلي:

1 - حرس Guard (All Interested Applicants)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 87,598 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ اغلاق التقديم: 25/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

=======
2 - منجد Upholsterer - All Interested Applicants

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 94,777 دولار في السنة

المكان: السفارة الامريكية بالقاهرة
تاريخ اغلاق التقديم: 27/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

========
3 - ممرضة مسجلة Registered Nurse (USEFMs ONLY)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 47,619 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ اغلاق التقديم: 21/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

========
4 - ممرضة مسجلة Registered Nurse (WAE) (USEFMs ONLY)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 47,619 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ اغلاق التقديم: 21/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

=======

5 - ميكانيكي سيارات Automotive Mechanic

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 111,240 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ اغلاق التقديم: 27/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ قنا: تذليل كل العقبات لتوفير الأسمدة الكيماوية للمزارعين

محافظ قنا: تذليل كل العقبات لتوفير الأسمدة الكيماوية للمزارعين

غدا .. 3 وزارات توقع بروتوكول لتشغيل الخلايا الشمسية بمطار القاهرة الدولى

غدا .. 3 وزارات توقع بروتوكول لتشغيل الخلايا الشمسية بمطار القاهرة الدولى

تقرير: بريطانيا تخطط لعملية «قتل أو أسر» ضد إيران ردا على استهداف ناقلة نفط بخليج عمان

تقرير: بريطانيا تخطط لعملية «قتل أو أسر» ضد إيران ردا على استهداف ناقلة نفط بخليج عمان

به طلق ناري في الرأس.. العثور على جثة عامل على الطريق الدائري

به طلق ناري في الرأس.. العثور على جثة عامل على الطريق الدائري