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كشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عن أصعب أدوارها التي قدمتها، في تاريخ أعمالها السينمائية، وذلك خلال تقديمها لبطولة فيلم «التحدي»، الذي عرض عام 1988 للمخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي، لافتة إلى أنه من الأفلام المهمة عن المرأة.

ونشرت «عبيد» مقطع فيديو يحمل عدة مشاهد من الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأربعاء، وعلقت عليه قائلة: «فيلم التحدي.. مع المخرجة السينمائية المبدعة إيناس الدغيدي.. لن نستطيع أن نتحدث عن سينما المرأة دون أن نأتي على سيرة هذا الفيلم الهام«.

وأضافت :«شخصيتي في الفيلم التي أعتبرها من أدواري الصعبة».

فيلم «التحدي» عُرض بالسينمات عام 1988، وشارك في بطولته نبيلة عبيد، فريد شوقي، فاروق الفيشاوي، المنتصر بالله، يوسف داوود، ناهد سمير، وغيرهم، ومن إخراج إيناس الدغيدي.

وتدور قصته :«يتم الإفراج عن هدى قاتلة زوجها الخائن مما يثير غضب والده عبدالقوي، يتعاطف معها المحامي أحمد. يحاربها عبدالقوي ليحول بينها وبين حضانة طفلها، يفسخ أحمد خطبته لابنة خاله، ويستولي على الشقة التي يمنحها له ويتزوج من هدى وبذلك يضمن لها حقها في حضانة طفلها»