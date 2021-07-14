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«رمضان» و«سعد» و«الشريف» نجوم أفلام عيد الأضحى على «روتانا سينما»

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«رمضان» و«سعد» و«الشريف» نجوم أفلام عيد الأضحى على «روتانا سينما» «رمضان» و«سعد» و«الشريف» نجوم أفلام عيد الأضحى على «روتانا سينما»

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تعايد قناة روتانا سينما مشاهديها بثلاثة أفلام حديثة من أقوى إنتاجات السينما المصرية في أيام عيد الأضحى، حيث تقدم لهم أول أيام العيد مساء الثلاثاء ٢١ يوليو الساعة العاشرة مساء، فيلم «حملة فرعون» في عرضه الأول على الفضائيات العربية.

يعتبر «حملةًفرعون» من ابراز الإصدارات السينمائية العربية الحديثة وهو ذات موضوع مشوّق، إذ تناولت قصّته موضوع مقتبس من الفيلم اليابانى الشهير الساموراى السبعه، حيث يجمع بطل الفيلم ( يحى فرعون ) عمرو سعد أصدقائه الأشقياء لسترداد ابنه من تنظيم ارهابى في العراق .

حملة فرعون بطولة عمرو سعد- روبى- محمود عبدالمغنى- محمد لطفى- حمدى الميرغنىً- رامز أمير، والنجوم العالميين مايك تايسون بطل الملاكمه وذا مونتن المصنف أقوى رجل في العالم.

وفىً ثانىً أيام العيد الاربعاء ٢٢ يوليو وفى نفس الموعد العاشرة مساء تقدم روتانا الجزء الثانى من فيلم الكنز إخراج شريف عرفه وبطولة محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبرى واحمد رزق واحمد حاتم ويواصل الجزء الثانىً ما انتهىً اليه الجزء الأول في حكايات حتشبسوت في العصر الفرعونىً، وعلى الزيبق في العصر العثمانىً، وبشر الكتاتنى رئيس القلم السياسى في عهد الملكيه في والذى يواجه تحديات في العمل والحب ويترك وصية لابنه يدله فيها على الطريق إلى كنز .

وفى ثالث ايام عيد الاضحى الخميس ٢٣ يوليو تعرض روتانا سينما في التوقيت ذاته العاشرة مساء فيلم «بنى آدم» بطولة النجم المتميز يوسف الشريف- دينا الشربينى- أحمد رزق- هنا الزاهد- محمود الجندى.

تدور أحداث الفيلم الذي كتبه عمرو سمير عاطف وأخرجه أحمد نادر جلال حول رجل الاعمال آدم الذي يتهم في أعمال إجراميه، في الوقت الذي تلجأ إليه الشرطه في مهمة خطيرة وتتشابك الأحداث وتكشف جانب غير معروف عنه.

المصرى اليوم

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