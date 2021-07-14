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هالة سرحان تُهنئ «صدقي» بعد حكم «نسب طفليها»: مبروك للمرأة الصبورة والشجاعة

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هالة سرحان تُهنئ «صدقي» بعد حكم «نسب طفليها»: مبروك للمرأة الصبورة والشجاعة هالة سرحان تُهنئ «صدقي» بعد حكم «نسب طفليها»: مبروك للمرأة الصبورة والشجاعة

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هنأت الإعلامية هالة سرحان صديقتها الفنانة هالة صدقي بعد قرار المحكمة في رفض الدعوى التي تقدم بها زوج هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب طفليها، وحكمت المحكمة بإثبات نسب الطفلين.

وعلقت هالة سرحان عبر «تويتر»، الأربعاء، قائلة: «ألف مبروك للجميلة هالة صدقي المرأة الصبورة الشجاعة التي تحملت الأهوال وواجهت الظلم والافتراء والادعاء بالباطل وانتصر لها القضاء المصري العادل ولحق المرأة المصرية التي لم تستسلم لتهديد أو ترهيب».

وأضافت: «مبروك يا هالة الأم العظيمة كما عرفتها التي وقفت صامدة تحمي صغارها ظهر الحق وزهق الباطل».

كانت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء، قررت حبس زوج الفنانة هالة صدقى شهرًا لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، وكانت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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