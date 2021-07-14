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اختبارات انتقاء مواهب ناشئي في المنوفية

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اختبارات انتقاء مواهب ناشئي الزمالك في المنوفية اختبارات انتقاء مواهب ناشئي في المنوفية

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أقيمت اختبارات نادي ، لاختيار مواهب الناشئين داخل محافظة المنوفية، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب، من كل محافظات .

وتمت الاختبارات بمحافظة المنوفية بنادي غزل شبين، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى تم اختيارها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا.. حيث ضمت اللجنة الفنية كلا من: هشام يكن، محمد حسن، محمد مصطفي، عصام هلال، علاء علوان، ومحمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى كأعضاء فنيين، بجانب أحمد كوشي إداريا، وسيد محمود أمن.

وشهدت الاختبارات إقبالا كبيرا من المواهب الشابة للانضمام للنادي .

وفي سياق متصل، تقرر إقامة اختبارات لاختيار المواهب الشابة بمحافظة القاهرة أيام: ٢٨ و٢٩ و٣٠ يوليو الحالي.. حيث ستقام الاختبارات بنادي ضباط الوقود “بترا سبورت”، بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس .

المصرى اليوم

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