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«التعليم» توضح طريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ()

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«التعليم» توضح طريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (فيديو) «التعليم» توضح طريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ()

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، توضيحي لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021– 2022، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://tansiksec.emis.gov.eg.

جدير بالذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير الجودة العالمية، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلك بالإضافة إلى توفير الزي المدرسي للطلاب، وأتوبيسات لنقلهم لأماكن التدريب، وأولوية تعيينهم بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

المصرى اليوم

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