الفائز بجائزة أفضل كتاب مترجم: «مذكرات توماس راسل» يناقش أنماط الجريمة في المجتمع المصري

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قال الروائي مصطفى عبيد، الفائز بجائزة أفضل كتاب مترجم عن عمله «مذكرات توماس راسل: حكمدار القاهرة 1902 – 1946»، الصادر عن دار الرواق للنشر والتوزيع، إن الكتاب صدر في إنجلترا عام 1954 ولم يكن لديه طبعة ثانية، مشيرا إلى أن الحصول عليه كان أمرا شديد الصعوبة، إلا أنه بدأ البحث عنه في مكتبات الكتب القديمة.

وأكد عبيد أنه كان من المهم تحويله للغة العربية بهدف تقديم التاريخ المسكوت عنه في المجتمع المصري، لذا خاض رحلة بحث طويلة عن هذا الكتاب.

وأضاف عبيد أن أحداث الكتاب تدور حول حكمدار إنجليزي خدم في مصر، كمفتش لوزارة الداخلية المصرية ثم ترقى ووصل إلى منصب حكمدار القاهرة، بمثابة مدير أمن القاهرة، وهو رجل مهم أمنيًا.

ويتناول الكتاب أنماط الجريمة في المجتمع المصري وتطورها في ذلك الوقت تحديدا، وهذا الحكمدار قدم لنا هذه الصورة وهي عين من الخارج، باعتبار ضابط إنجليزي، وبعد تقاعده وعودته إلى بلاده فقدم شهادته في هذا الكتاب بعنوان «في الخدمة المصرية»، لكن عبيد غير عنوانه.

وعبر عبيد عن سعادته بإقامة الدورة الـ52 من معرض الكتاب رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله، مشيرا إلى أن عقدها يقدم رسالة جيدة جدا للدول العربية، وكذلك لحركة الثقافة المصرية بأن هناك من يهتم بها ويعمل على تنسيقها باعتبارها أحد أهم عوامل القوة الناعمة في مصر.