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مسار إجباري تغني لأول مرة في مسرح ثاني أيام العيد

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مسار إجباري تغني لأول مرة في مسرح الزمالك ثاني أيام العيد مسار إجباري تغني لأول مرة في مسرح ثاني أيام العيد

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تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء أولى حفلاتها الغنائية على مسرح ، وذلك في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل.

وتحتفل مسار إجباري مع جمهورها بالقاهرة بعيد الأضحى المبارك عبر سهرة غنائية طويلة تقدم خلالها توليفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، مثل «نهايات الحكاوي» و«متخافش من بكرا» و«أنا هويت» و«زيك أنا».

وبدأت مسار إجباري رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في والعالم العربي، وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات، أولها «اقرا الخبر» ومن بعده بسنتين ألبوم «وتقع وتقوم»، وصولا لآخر ألبوماتها «الألبوم»، الذي ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليا للتحضير لألبومها الرابع.

المصرى اليوم

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