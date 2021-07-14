جنوب سيناء.. أول محافظة حدودية خالية من الأمية خلال عام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، الدكتورعاشورعمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك بمكتبة بمدينة بديوان عام المحافظة بمدينة طورسيناء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة للخطة التنفيذية لمحو الأمية بمحافظة جنوب سيناء، تمهيدًا لإعلانها خالية من الأمية خلال عام.

وقدم المحافظ كل الشكر والتقدير للهيئة على جهودها المبذولة في سبيل إعلان المحافظة خالية من الأمية؛ كما أفاد بأن المحافظة مستعدة لتقديم كافة الإمكانيات والخدمات للهيئة العامة لتعليم الكبار، لوضع الأطر التنفيذية لإعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية خلال عام.

وصرح فودة بأن المحافظة ستقدم حافز مادي للدارس الناجح مبلغ ( ٢٥٠) جنيه،الإضافة إلى (٢٥٠) جنيه مقدمة من الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتعاون مع البنك الأهلي كما ستقدم المحافظة حافز آخر للمعلم قدره (٢٥٠) جنيه إضافة للحافز المقدم من الهيئة. كما ستشارك القوات المسلحة والشرطة في فتح فصول محو أمية المجندين ومشاركة كافة الجهات بالمحافظة من مديريات الصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى دعم جميع رؤساء مدن المحافظة للمبادرة.