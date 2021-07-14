بمشاركة 1200 طالب وطالبة.. جامعة سوهاج تنظم سباقا للاحتفال باليوبيل الذهبي

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نظمت جامعة سوهاج، سباقا للطريق وآخر للدراجات لمسافة 2 كيلومتر، ضمن احتفالات الجامعة بمرور 50 عاماً على بدء التعليم الجامعي محافظة سوهاج، شارك فيه 1200 طالب وطالبة، وبحضور ياسر ريان نجم النادي الأهلي الأسبق، وطارق السيد نجم نادي الزمالك الأسبق، بالحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

جرى السباق بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الذي أعرب عن سعادته البالغة بجميع فقرات الإحتفالية التي تمثل واحدة من أهم إحتفالات الجامعة وهي مرور 50 عاماً على بدء التعليم الجامعي بمحافظة سوهاج، موضحاً أن الجامعة لها الفضل الكبير بكامل كُلياتها وأقسامها العلمية والأدبية في تخريج عشرات الآلاف من الخريجين الذين أسهموا في بناء ورفعة وطننا الحبيب في كافة مناحي الحياة، مرحباً بضيوف الجامعة من نجوم كرة القدم، موجهاً شكر لجميع القائمين على إنجاح فعاليات اليوم الأول من الاحتفالية الكبري باليوبيل الذهبي للجامعة.

من جانبه قال الدكتور أحمد الخطيب المدير التنفيذي لليوبيل، إن الجامعة تحتفل بمرور 50 عاماً على بدء التعليم الجامعي بسوهاج، والتي شارك فيها عدد كبير من مسؤولي الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلى أن فعاليات الإحتفالية متواصلة على مدار يومي الأربعاء 14 يوليو الجاري والأحد 18 يوليو من الشهر نفسه، منوهاً أن فعاليات اليوم الثاني ستكون بمشاركة وحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، واللواء طارق الفقي محافظة سوهاج، ولفيف من المحافظين السابقين للأقليم، ورؤساء الجامعة الذين تعاقبوا على رئاستها، والإعلامين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذين.