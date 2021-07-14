مران الإسماعيلي..عودة أري بابل واستمرار غياب فخر الدين والشامي

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى المران المسائى، في تمام الخامسة مساء، ضمن برنامج الاعداد للقاء بيراميدز.

وتم تقسيم الفريق إلى مجموعات، اشتملت الساعة الأولي على تدريبات بدنية شاقة لجميع اللاعبين.

وشهد المران مشاركة الأنجولي أري بابل، بعد عودته من الاجازة، واستمرار غياب فخر الدين بن يوسف وشيلونجو بجانب غياب محمد الشامي ومصطفي فارس ومحمد عمار لأسباب متنوعة، وغاب عبدالرحمن مجدي بعد إنضمامه للمنتخب الأوليمبي.

واشتملت الساعة الثانية على تدريبات استلام وتسلم وتدريبات الاستحواذ، وخاض أري بابل بالجري حول الملعب، ومنح إيهاب جلال المدير الفنى تعليمات خاصة لخط الدفاع حول كيفية التعامل مع العرضيات.

يذكر أن الإسماعيلي سوف يلتقي مع بيراميدز 2 اغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.