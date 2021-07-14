سكرتير محافظة بورسعيد يتابع أعمال حملة إزالة الإشغالات بمنطقة السيدة نفيسة

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تابع عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، الأربعاء، أعمال الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات بمنطقة السيدة نفيسة بالضواحى، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، باستمرار متابعة جهود إزالة الاشغالات والتعديات بمختلف أحياء بورسعيد.

وأكد السكرتير العام المساعد أنه بناء على تعليمات محافظ بورسعيد يتم منع تواجد أي أشكال للاشغالات والتعديات مرة أخرى وتوقيع العقوبات على المخالفين، وذلك حفاظا على أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، وتحقيقا للظهر الحضارى اللائق بجميع المناطق ببورسعيد.