وفاة رئيس باكستان السابق "ممنون حسين"

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توفي اليوم ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان السابق في أحد مستشفيات كراتشي.

وحسب ما ذكرت قناة "اي ار واي" الإخبارية، فإن الرئيس الباكستاني السابق تعرض لوعكة صحية، وجرى تنويمه في أحد مستشفيات مدينة كراتشي جنوب باكستان إثر إصابته بالسرطان حسب ما ذكرت القناة "الإخبارية".

وتولى "ممنون حسين" رئاسة الجمهورية من العام 2013 حتى العام 2018، وأجرت معه "سبق" آخر لقاء في 1 رمضان 1439 بالمدينة المنورة، وشدد خلاله على عمق العلاقات بين باكستان والمملكة العربية السعودية، مشددًا على أنها "قوية وتزداد متانة يومًا بعد يوم"، مشيرًا إلى أن العلاقات في شتى المجالات، وأن الشعب الباكستاني يكن كل الحب والاحترام للمملكة لوجود الحرمين الشريفين.