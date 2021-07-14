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استشارى جراحة السمنة: عمليات الفيزر تأتي بنتيجة فورية لأصحاب الوزن الزائد

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استشارى جراحة السمنة: عمليات الفيزر تأتي بنتيجة فورية لأصحاب الوزن الزائد استشارى جراحة السمنة: عمليات الفيزر تأتي بنتيجة فورية لأصحاب الوزن الزائد

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشارى جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عمليات الفيزر تأتي بنتيجة فورية للأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، مما يوضح الفرق بين الشفط القديم والطريقة الجديدة.


وأضاف «السبكي» خلال حواره ببرنامج «ست الستات» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، أن عملية الفيزر تعتبر إبرة من دون إحداث عنف وتقوم بتنقية الخلايا الدهنية فقط ولا تؤثر على الباقي، مما تجعلها تحافظ على الدورة الدموية.

وفي سياق آخر، قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة، إن التكنولوجيا الحديثة سهلت من إجراء جراحات السمنة من خلال فتحات صغيرة عن طريق المنظار، ومعدل أمان هذه العمليات تطور خلال آخر 10 سنوات ووصل لـ100%.

وأضاف أن فكرة التحويل المصغر تتمثل في عزل جزء من المعدة دون أي استئصال، وتوصيل الجزء الذي يسير فيه الطعام بالمعدة بشكل مباشر.

المصرى اليوم

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