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أكدت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة، ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من بلازما الدم بهدف علاج أمراض كثيرة.

وأوضحت النحاس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الأربعاء، أن جائحة كورونا تسببت في توقف استيراد وتصنيع مشتقات البلازما، لذلك كان هناك دافع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصنيع مشتقات البلازما داخل مصر.

ولفتت إلى أن التبرع بالبلازما يشبه إلى حد كبير التبرع بالدم، مضيفة أن البلازما تعد حوالي 55% من حجم الدم ويتم التبرع بنسبة قليلة للغاية من البلازما.

وأضافت أن الجسم يعوض المتبرع بالبلازما بعد 48 ساعة من تبرعه، مؤكدة أن المتبرع لا يشعر بأي ألم أو ضرر.

وكشفت أن التبرع بالبلازما له فوائد عديدة أبرزها تنشيط الخلايا الجذعية.

وفيما يتعلق بالشروط، قالت إن التبرع بالبلازما ينطبق على كل شخص سنه فوق الـ18 عاما، باستثناء من يحمل أي فيروس مرضي، مضيفة أن دورة المتبرع تستغرق حوالي ساعة داخل المركز.

وشددت على أن هناك 6 مراكز للتبرع بالبلازما على مستوى الجمهورية، أبرزها المصل واللقاح ومركز في العباسية بالإضافة إلى مركز بطنطا، متابعة أن خلال عام سيتم تدشين حوالي 20 مركزا.

ونوهت أنه يتم تقديم حوافز عينية هدايا للمتبرعين، موضحة أن الحوافز المالية من 200 إلى 300 جنيه للمتبرع المنتظم للمرة الواحدة.