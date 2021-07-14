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قالت الدكتورة رشا سامي، استشاري أمراض التخاطب، إن هناك ضرورة للتفاعل مع الطفل طوال الوقت، مشيرة إلى أن البعض يترك أبناءه أمام التلفاز أو التابلت وهذا الأمر خاطئ، لأنه يمنع تفاعل الطفل وقد يؤخر قدرته على الكلام.

وأضافت «سامي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة ببرنامج «حياتك صحتك» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الألعاب تطور مهارة الطفل في الكلام، مشيرة إلى أن الطفل في البداية يقوم بممارسة الألعاب الاستكشافية، وبعد بلوغه عاما ونصف العام قد يقوم الطفل باللعب مع عروسة، وممارسة بعض أنواع اللعب التخيلي، وهذا الأمر يساعد الطفل على الكلام.

وشددت استشاري أمراض التخاطب، على ضرورة التفاعل مع الأطفال؛ حتى لا يعانوا من تأخر الكلام، مشيرة إلى أن الحضانة هامة جدًا لأنها تزيد تفاعل الطفل، وتطور مهارته التخاطبية.