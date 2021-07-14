خبيرة علاقات: ربنا ميز المرأة بـ «الحنية»

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قال هبة الفواح، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الرجل لا يحب المرأة التي تقف امامه وترد عليه الكلمة بالكلمة، معقبة: «الرجل مش بيحب الندية،.. المركب اللي ليها رايسين بتغرق».

وتابعت «الفواح»، خلال حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الرجل يحب المرأة التي لديها شخصية قوية جدًا، ولكنها في نفس الوقت امرأة، معقبًا: «تقدر تضحك عليه بكلمتين، وتكون ست دلوعة تعرف تطبطب على الزوج».

وأشار إلى أن لا يوجد تعارض بين المرأة قوية الشخصية في الخارج، والمرأة الأنثى مع الزوج، مضيفة أن الله ميز المرأة عن الرجال بالحنية والدلع والكلام الحلو.