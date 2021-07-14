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سكرتير محافظة بورسعيد يتابع استعدادات تنفيذ البيان العملي المشترك «صقر 80»

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تابع اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، استعدادات المحافظة لتنفيذ البيان العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر (80) ويبحث استعدادات لبطولة الشركات.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد كلف «الشاهد» بالمرور واستطلاع اماكن الاصطفاف والايواء العاجل تمهيدا لتنفيذ البيان العملى المشترك صقر ( 80 ) لمجابهة الازمات والكوارث وذلك بحضور العميد ابراهيم عزب المشرف العام على الازمات والكوارث ورئيس حى الزهور، ومدير النقل الميكانيكى ومدير الانقاذ والطوارئ.

واستعرض السكرتير العام الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مختلف الجهات المشتركة في تنفيذ البيان العملى، موجها بالتنسيق الكامل لسرعة الانتهاء من تجهيز كافة الإمكانيات لبدء استعدادا لانطلاق البيان العملى صقر (80).

كما استعرض السكرتير العام استعدادات المحافظة لبطولة دوري الشركات ضمن الاستعدادات المبكرة.

السكرتير العام يتابع استعدادات المحافظة لتنفيذ البيان العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر (80) ويبحث استعدادات لبطولة الشركات
السكرتير العام يتابع استعدادات المحافظة لتنفيذ البيان العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر (80) ويبحث استعدادات لبطولة الشركات

المصرى اليوم

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