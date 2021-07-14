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مصطفى الفقي: حققت إنجازا في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

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مصطفى الفقي: مصر حققت إنجازا في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية مصطفى الفقي: حققت إنجازا في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن حققت إنجازًا كبيرًا في التصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد أن كانت دولة ممر للهجرة غير الشرعية، استطاعت بإحكام الرقابة وتنفيذ السياسات الرشيدة أن تجعل نسبة الخروج من مصر صفر بشهادة المؤسسات المعنية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم على هامش افتتاح مؤتمر «الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط»، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية ويستمر لمدة يومين.

وتشهد جلسات المؤتمر استعراضًا للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، والجمعيات غير الأهلية، فضلًا عن السياق الإقليمي لقضية الهجرة غير الشرعية، وأبعادها المختلفة.

ولفت الفقي إلى اهتمام مكتبة الإسكندرية بحوار الحضارات وخاصة حضارات البحر المتوسط، مؤكدًا أن حوض البحر المتوسط هو أيقونة العالم وهو في صميم عمل المكتبة.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن الهجرة غير الشرعية موضوع متشعب يمس قضايا سياسية واقتصادية اجتماعية وإنسانية وأخلاقية، موضحا أهمية النظر إلى الوجه الآخر ودراسة الأسباب التي تدفع الشخص للقيام بعمل غير مشروع قد يكلفه حياته.

وأشار الفقي إلى أن مصر أعطت قضية الهجرة غير الشرعية اهتمامًا كبيرًا، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح اهتم بهذه القضية من ضمن العديد من الملفات التي كانت منسية، وهو الذي أوحى لنا بضرورة النقاش بحضور الأجهزة المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشدد الفقي على أن مصر دولة محورية في هذه القضية سواء بمنع الخروج منها أو محاربة هذا العمل في السواحل المختلفة، داعيًا إلى أهمية تقديم مقترحات وتوصيات خاصة وأن العديد من الدول تنظر لمصر وتقتدي بها في هذه القضية.

شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. كما وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة للمؤتمر في رسالة مسجلة.

المصرى اليوم

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