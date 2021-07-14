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الاتحاد السكندري يجدد تعاقده مع نجما السلة

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الاتحاد السكندري يجدد تعاقده مع نجما السلة الاتحاد السكندري يجدد تعاقده مع نجما السلة

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نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في تجديد التعاقد مع على محمد، لاعب الفريق الأول لكرة السلة.

ووقع على محمد، على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر لمدة موسمين، عقب الجلسة التي عُقدت مع اللاعب بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وحازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبدالمجيد عضو مجلس الإدارة وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد والذي ينتهى بنهاية الموسم الرياضي 2022-2023.

كما نجح مسؤولي زعيم الثغر، في تجديد التعاقد مع مصطفى عصام «فوده»، لمدة موسمين.

ويحرص مجلس إدارة الاتحاد، على تمديد التعاقد مع جميع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة أحمد مرعى المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

المصرى اليوم

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