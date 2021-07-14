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محمد صلاح الأكثر اختيارًا في فانتازي الدوري الإنجليزي «رابط إنشاء فريقك الخاص»

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محمد صلاح الأكثر اختيارًا في فانتازي الدوري الإنجليزي «رابط إنشاء فريقك الخاص» محمد صلاح الأكثر اختيارًا في فانتازي الدوري الإنجليزي «رابط إنشاء فريقك الخاص»

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أعلن الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هو اللاعب الأكثر اختيارا بين اللاعبين في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي.

وبحسب الموقع وقع الاختيار على محمد صلاح ليكون عضوا في فرق 49.7% من المشاركين مما يجعله الأكثر اختيارا في اللعبة.

واحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة أفضل اللاعبين في فانتازي الموسم الماضي برصيد 231 نقطة بفضل 22 هدفا وستة تمريرات حاسمة.

وأثبت محمد صلاح نفسه كواحد من أكثر اللاعبين موثوقية في اللعبة منذ انضمامه إلى ليفربول حيث أنتج أكثر من 230 نقطة في كل من المواسم الأربعة التي قضاها مع الريدز.

ويزيد من جاذبية محمد صلاح أيضًا بسبب غيابه عن المشاركة الدولية خلال الصيف، في الوقت الذي شارك فيه العديد من اللاعبين الآخرين في بطولة أمم أوروبا يورو 2020

ويعتقد الموقع الرسمي لـ بريميرليج أن أن جدول ليفربول يجعل المصري محمد صلاح اختيارًا أساسيًا بسبب تمتع ليفربول بأحد أفضل المواعيد خلال المباريات الافتتاحية، حيث يواجه فريق يورجن كلوب فريقين فقط من أفضل ثمانية فرق الموسم الماضي في أول ثماني مباريات، بينما يلتقي مع الفرق الثلاثة الصاعدة.

يمكنك تكوين فريقك الخاص من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــــا

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