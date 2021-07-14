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ريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة بقيادة سليم سحاب

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ريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة بقيادة سليم سحاب ريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة بقيادة سليم سحاب

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مختارات من اعمال زمن الفن الجميل التي ابدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب بمشاركة نجمة الأوبرا ريهام عبدالحكيم، وذلك خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الجمعة 16 يوليو، على مسرح النافورة، منها في يوم وليلة- أمل حياتي ل محمد عبدالوهاب، ع اللي جري ل حلمى بكر، موشحى ياغريب الدار وعجبا لغزال ل فؤاد عبدالمجيد ويصحبهما تابلوهات استعراضية يؤديها عناصر من فرقة باليه اوبرا القاهرة وغيرها إلى جانب عدد من اعمالها الخاصة التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

يذكر أن ريهام عبدالحكيم بدأت الغناء مع كورال أطفال الاوبرا وسطرت شهادة ميلادها من خلال أدائها لأحدى المراحل العمرية في المسلسل الشهير كوكب الشرق كما تغنت بالعديد من المقدمات الغنائية لمسلسلات تليفزيونية وافلام سينمائية ناجحة وواصلت تألقها من خلال حفلات دار الاوبرا المصرية حتى أصبحت لها أعمالها واغانيها الخاصة التي اشاد بها الجمهور والنقاد.

المصرى اليوم

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