شباب «إحياء الجذور» في ضيافة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أمس، وفداً من الشباب المصري واليوناني والقبرصي وذلك في إطار فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور NOSTOS».

وبحسب بيان، الأربعاء، زار الوفد منطقة أهرامات الجيزة وأبوالهول، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على تاريخ مصر الممتد عبر العصور.

وفي منطقة الأهرامات استمع الشباب إلى شرح مفصل عن تاريخ الأهرامات وعظمة ملوكها طريقة بنائها وخاصة هرم الملك خوفو هذا الصرح الأسطوري الذي يعد واحدًا من عجائب الدنيا السبعة في العالم القديم، علاوة على قصة بناء تمثال أبوالهول.

وحرص الشباب، خلال الجولة، على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبوالهول، معربين عن سعادتهم لزيارة هذا المكان الأثري العظيم الذي اعتبروه فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة، وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.

كما انبهر الشباب بعظمة الحضارة المصرية القديمة بكل تفاصيلها، وبمشاهدة كافة أرجاء المتحف القومي للحضارة المصرية الذي نال صدى عالميا واسعا منذ افتتاحه واستقباله للمومياوات الملكيه في موكب مهيب في مطلع أبريل الماضي.