أخبار عاجلة

سيف الإسلام القذافي عائد! -
طهران تنفي ضلوعها في حادث الهجوم على سفينة إسرائيل -
"قسد" تؤكد استمرار التعاون مع القوات الروسية لخفض التصعيد شمال سوريا -
بينيت يتوعد بالرد على استهداف السفينة الإسرائيلية ويؤكد مسؤولية طهران -
لبنان.. اشتباكات بين عناصر من حزب الله وعرب خلدة -
انفجار مرفأ بيروت.. سنة من البحث عن العدالة -
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ضد قيود كورونا في برلين -
السودان ترحب بالمبادرة الجزائرية بشأن سد النهضة -
المحافظ يبحث معدلات تنفيذ «القاهرة التاريخية» -
سمير فرج: المخدرات مصدر تمويل العناصر الإرهابية في سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

شباب «إحياء الجذور» في ضيافة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة

Print
شباب «إحياء الجذور» في ضيافة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة شباب «إحياء الجذور» في ضيافة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أمس، وفداً من الشباب المصري واليوناني والقبرصي وذلك في إطار فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور NOSTOS».

وبحسب بيان، الأربعاء، زار الوفد منطقة أهرامات الجيزة وأبوالهول، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على تاريخ الممتد عبر العصور.

وفي منطقة الأهرامات استمع الشباب إلى شرح مفصل عن تاريخ الأهرامات وعظمة ملوكها طريقة بنائها وخاصة هرم الملك خوفو هذا الصرح الأسطوري الذي يعد واحدًا من عجائب الدنيا السبعة في العالم القديم، علاوة على قصة بناء تمثال أبوالهول.

وحرص الشباب، خلال الجولة، على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبوالهول، معربين عن سعادتهم لزيارة هذا المكان الأثري العظيم الذي اعتبروه فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة، وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.

كما انبهر الشباب بعظمة الحضارة المصرية القديمة بكل تفاصيلها، وبمشاهدة كافة أرجاء المتحف القومي للحضارة المصرية الذي نال صدى عالميا واسعا منذ افتتاحه واستقباله للمومياوات الملكيه في موكب مهيب في مطلع أبريل الماضي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)

حريق هائل في منطقة إسطبل عنتر بمصر القديمة (فيديو)

يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر

يبدأ تطبيقها من اليوم.. تعرف على فوائد شهادات الادخار والودائع والحسابات في بنك مصر

حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو)

حريق بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة.. ومحافظ القاهرة يتفقد موقع الحادث (فيديو)