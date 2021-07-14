الرئاسة التونسية تجدد شكرها لمصر على المساعدات الطبية

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أعلنت الرئاسة التونسية، وصول دفعة جديدة من الدعم المصري لمواجهة كورونا مطار تونس قرطاج الدولي، صباح الأربعاء، متمثلّة في 3 طائرات عسكرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية وأكسجين وأدوية.

وجددت الرئاسة التونسية، بهذه المناسبة، شكرها وامتنانها لمصر رئيسا وحكومة وشعبا على هذه المبادرة النبيلة التي تُجسّد مجدّدا علاقات الأخوة القائمة بين القيادتين والشعبين في تونس ومصر.

حضر عملية تسلّم هذه المعدات نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وإيهاب فهمي، سفير مصر بتونس.