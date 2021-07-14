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وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى

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وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى

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بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، برقية تهنئة إلي الدكتور مصطفي مدبولي بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال «شعراوي»، في نص البرقية: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.. أعاده الله على سيادتكم وعلي مصرنا الغالية والأمل الإسلامية بالخير واليمن والبركات.. داعياً المولي عز وجل في هذه المناسبة الدينية الكريمة أن يبارك في جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها في الأمن والسلام والتقدم والتنمية والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح ".

المصرى اليوم

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