فودة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

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كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى مدن جنوب سيناء، وذلك على هامش انعقاد جلسة المجلس التنفيذي بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأهداهم المحافظ بحسب بيان، شهادات تقدير ومبالغ مالية، وفى كلمته أعرب المحافظ عن فخرة واعتزازه بتكريمه لأبنائه المتفوقين الذين يمثلون مستقبل البلاد، وأثنى على تفانيهم في دراستهم، متمنيًا لهم دوام التوفيقوالتقدم والرقي.