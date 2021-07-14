أخبار عاجلة

سيف الإسلام القذافي عائد! -
طهران تنفي ضلوعها في حادث الهجوم على سفينة إسرائيل -
"قسد" تؤكد استمرار التعاون مع القوات الروسية لخفض التصعيد شمال سوريا -
بينيت يتوعد بالرد على استهداف السفينة الإسرائيلية ويؤكد مسؤولية طهران -
لبنان.. اشتباكات بين عناصر من حزب الله وعرب خلدة -
انفجار مرفأ بيروت.. سنة من البحث عن العدالة -
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ضد قيود كورونا في برلين -
السودان ترحب بالمبادرة الجزائرية بشأن سد النهضة -
المحافظ يبحث معدلات تنفيذ «القاهرة التاريخية» -
سمير فرج: المخدرات مصدر تمويل العناصر الإرهابية في سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فودة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

Print
فودة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء فودة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى مدن جنوب سيناء، وذلك على هامش انعقاد جلسة المجلس التنفيذي بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأهداهم المحافظ بحسب بيان، شهادات تقدير ومبالغ مالية، وفى كلمته أعرب المحافظ عن فخرة واعتزازه بتكريمه لأبنائه المتفوقين الذين يمثلون مستقبل البلاد، وأثنى على تفانيهم في دراستهم، متمنيًا لهم دوام التوفيقوالتقدم والرقي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المحافظ يبحث معدلات تنفيذ «القاهرة التاريخية»

المحافظ يبحث معدلات تنفيذ «القاهرة التاريخية»

سمير فرج: المخدرات مصدر تمويل العناصر الإرهابية في سيناء

سمير فرج: المخدرات مصدر تمويل العناصر الإرهابية في سيناء

رئيس الوزراء يتجول بشوارع بقرية دراجيل بالمنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة»

رئيس الوزراء يتجول بشوارع بقرية دراجيل بالمنوفية لتفقد مشروعات «حياة كريمة»

مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس